Под Петербургом горит военная часть

Нибиру
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В городе Сертолово Ленинградской области произошел пожар в
армейской части.
Как сообщает Тelegram-канал "Карточный домик: Россия", ЧП случилось на территории военной части. Там загорелись склады с горюче-смазочными материалами.
По предварительным данным, горит топливо на полигоне – около 200 т солярки.
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