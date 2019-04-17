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Под Петербургом горит военная часть

Огонь вспыхнул на складах с топливом

В городе Сертолово Ленинградской области произошел пожар в армейской части.

Как сообщает Тelegram-канал "Карточный домик: Россия", ЧП случилось на территории военной части. Там загорелись склады с горюче-смазочными материалами.

По предварительным данным, горит топливо на полигоне – около 200 т солярки.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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