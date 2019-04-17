Алан Гарсия пытался избежать правосудия

Оказывая сопротивление полиции, бывший глава Республики Алан Гарсия применил огнестрельное оружие. В результате он получил сквозное ранение головы и был госпитализирован.

Медики пытались спасти политика. Пока ему делали операцию, он перенес четыре остановки сердца.

Инцидент произошел еще сегодня, 17 апреля, утром. По информации телеканала Telesur, экс-президент Перу умер в больнице. Однако официально она не подтверждена.

Другие подробности пока неизвестны.





