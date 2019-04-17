Во Внуково вспыхнул "Боинг" с пассажирами

Пожар заметили во время взлета

У лайнера загорелся двигатель, пока он двигался по взлетно-посадочной полосе аэропорта "Внуково". Причем на пламя указали пассажиры и попросили пересадить их в другой самолет. Никто не пострадал.

Новостями об инциденте пестрят социальные сети. Известно, что воздушное судно 1991 года выпуска должно было следовать по маршруту Москвы-Махачкалу, уточняет "Пятый канал".

ЧП произошло с Боингом 737 – MSN 28549 авиакомпании "Ютэйр". По словам ее представителей, ничего особенного не произошло, это штатная ситуация.

"Срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе", - цитирует представительницу компании РИА "Новости".