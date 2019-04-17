На всякий пожарный: в Химках из ТЦ вывели посетителей

Людей эвакуировали из-за подгоревшего обеда охранника

Инцидент произошел в торговом центре Подмосковья "Мега Химки". После включения пожарной сигнализации спасатели перестраховались и вывели всех посетителей и персонал на улицу, хотя серьезного повода для этого не было.

Всего было эвакуировано 2 тысячи человек. Сирена сработала после того, как у кого-то из охраны подгорел обед на плите, что привело к небольшому возгоранию.

Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах, которые съехались к ТЦ. Спасатели и пожарные тщательно проверили здание, уточняет "ФедералПресс".