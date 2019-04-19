Мужчина выбрал нелегкий путь

Правосудию предали жителя Северной столицы, который преступил закон неординарным способом. Путь к сердцу возлюбленной у него лежал через водосточную трубу. Именно по ней мужчина взбирался до окон квартиры своей подруги.

А между делом заглядывал к соседям. Таким образом, вор-любовник проник в четыре квартиры двухэтажного дома. Забирая оттуда то, что плохо лежит, как ни в чем не бывало оказывался на улице.

Полицейским свое поведение он объяснил романтикой: мол, здесь живет девушка. Попутно забредал в чужие помещения якобы на ее голос. Она же, в свою очередь, выступила в суде как потерпевшая, заявив, что знакома с злоумышленников несколько лет, однако ни о каких чувствах к нему не было и речи.

Вора-любовника признали виновным, передает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. В ближайшие полтора года он будет наказан исправительными работами, уточняет FlashNord.



