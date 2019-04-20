Десятки россиян пострадали от пожаров в Забайкалье

В регионе сгорели 109 домов

В Забайкальском крае объявили режим ЧС из-за пожаров в лесах. От огня пострадали 27 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, 6 – средней степени тяжести, 19 получили легкие травмы.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения края Александр Мироманов заявил, что пострадавшие доставлены в ожоговый центр, где им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Как передает агентство РИА Новости, стихия разрушила 14 населенных пунктов, 109 домов, 58 надворных построек и 36 животноводческих стоянок. Однако пожары удалось ликвидировать. Спасатели эвакуировали 342 человека, в том числе 53 ребенка.