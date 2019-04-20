Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Десятки россиян пострадали от пожаров в Забайкалье

В регионе сгорели 109 домов

В Забайкальском крае объявили режим ЧС из-за пожаров в лесах. От огня пострадали 27 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, 6 – средней степени тяжести, 19 получили легкие травмы.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения края Александр Мироманов заявил, что пострадавшие доставлены в ожоговый центр, где им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Как передает агентство РИА Новости, стихия разрушила 14 населенных пунктов, 109 домов, 58 надворных построек и 36 животноводческих стоянок. Однако пожары удалось ликвидировать. Спасатели эвакуировали 342 человека, в том числе 53 ребенка. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Обходят стороной: блокаду Крыма признали

Киеву мерещится безлюдный полуостров

Плохая нефть: Минск принюхался к российской трубе

Белоруссия всерьез взялась за советский трубопровод "Дружба"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей