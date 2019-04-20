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Пьяный москвич подстрелил двух подростков

Фото: www.globallookpress.com
Юношей доставили в больницу с травмами

В Москве произошел страшный инцидент 20 апреля. Пьяный житель столицы выстрелил из пневматического оружия в двух подростков, которые играли во дворе дома. Стрелявшего разозлил шум, который он решил таким образом прекратить.

Пострадавших, как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу агентству "Москва", госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, сообщает "Интерфакс". Теперь полицейские выясняют детали произошедшего.    

Полина ИВАНОВА
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