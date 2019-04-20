Нибиру
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В Москве произошел страшный инцидент 20 апреля. Пьяный житель столицы выстрелил из пневматического оружия в двух подростков, которые играли во дворе дома. Стрелявшего разозлил шум, который он решил таким образом прекратить.
Пострадавших, как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу агентству "Москва", госпитализировали.
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, сообщает "Интерфакс". Теперь полицейские выясняют детали произошедшего.
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