Существует угроза новых выбросов

В районе Хамовников столицы на Новодевичьем проезде произошло ЧП. Из поднявшегося асфальта случился выброс голубого топлива с огнем. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожарные, как передает Telegram-канал Mash, быстро приехали на место происшествия и следят за ситуацией. Они определяют объем утечки.