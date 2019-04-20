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В Москве у Новодевичьего монастыря произошла утечка газа

Существует угроза новых выбросов

В районе Хамовников столицы на Новодевичьем проезде произошло ЧП. Из поднявшегося асфальта случился выброс голубого топлива с огнем. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожарные, как передает Telegram-канал Mash, быстро приехали на место происшествия и следят за ситуацией. Они определяют объем утечки. 

Полина ИВАНОВА
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