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Из-за взрывов на Шри-Ланке пострадали более 300 человек

Трагедия случилась во время празднования католической Пасхи

Сегодня, 21 апреля, в столице страны Колмобо прогремели 6 взрывов: 3 в пятизвездочных отелях, 3 в церквях. Нападения произошли практически одновременно.

При взрывах погибли 160 человек, не менее 350 ранены. Посол России в беседе заявил, что россиян, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет – передает "РИА Новости".

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Дарья ПЕТРОВА
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