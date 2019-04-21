Из-за взрывов на Шри-Ланке пострадали более 300 человек

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Сегодня, 21 апреля, в столице страны Колмобо прогремели 6 взрывов: 3 в пятизвездочных отелях, 3 в церквях. Нападения произошли практически одновременно.
При взрывах погибли 160 человек, не менее 350 ранены. Посол России в беседе заявил, что россиян, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет – передает "РИА Новости".
Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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