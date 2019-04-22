В жилом доме Подмосковья произошел страшный пожар

Есть пострадавший

В Орехово-Зуево случилось ЧП 22 апреля. Горели четыре квартиры на верхних этажах девятиэтажки. Жители, проживающие около места возгорания, оказались заблокированными. Спасатели эвакуировали их по пожарной лестнице.

Очевидцы рассказали, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", что пожар вспыхнул на 8-м этаже. А после перекинулся на соседние лоджии. По словам свидетелей, один человек пострадал.