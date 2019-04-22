Жителя Пскова наказали за убийство американки

Россиянин надолго отправится в исправительную колонию строго режима

Суд приговорил жителя Пскова к 13 годам заключения за жесткое убийство гражданки США на берегу реки. Мужчина напал на женщину во время ссоры, упав и ударившись о камень головой, она потеряла сознание и впала в кому.

Обвиненный решил, что американка скончалась, и добил ее, закапав тело, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Как передает агентство FlashNord, подсудимый считает, что дело должно было рассматриваться как причинение смерти по неосторожности. Тем не менее суд решил иначе.