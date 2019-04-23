Нибиру
- Москва на очереди: Нибиру атакует старинный русский город
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
251 новости
В центре Москвы в квартире на улице Хамовнический вал рано утром произошел хлопок.
Причиной происшествия стал взрыв аккумулятора электрического самоката.
В помещении начался пожар, огонь охватил 5 кв. метров, из дома были эвакуированы 30 человек.
"Был хлопок, забегали люди, из окна выплыл клуб дыма. Быстро приехало МЧС. Быстро потушили. Пожарные сказали, пострадавших нет", –
рассказали местные жители РЕН ТВ.
В настоящее время пожар потушен, информации о пострадавших нет, отмечается на сайте столичного главка МЧС.
Администрация главы государства подозревается в пособничестве масштабным хищениям