В Москве прогремел взрыв

ЧП произошло в жилом доме

В центре Москвы в квартире на улице Хамовнический вал рано утром произошел хлопок.

Причиной происшествия стал взрыв аккумулятора электрического самоката.

В помещении начался пожар, огонь охватил 5 кв. метров, из дома были эвакуированы 30 человек.

"Был хлопок, забегали люди, из окна выплыл клуб дыма. Быстро приехало МЧС. Быстро потушили. Пожарные сказали, пострадавших нет", –

рассказали местные жители РЕН ТВ.

В настоящее время пожар потушен, информации о пострадавших нет, отмечается на сайте столичного главка МЧС.



