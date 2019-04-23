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В Подмосковье воры избили россиянку

Сотрудники правоохранительных органов уже поймали подозреваемых

В поселке Селятино двое злоумышленников напали на местную жительницу, ударив ее несколько раз по спине. Нападавшие отобрали у своей жертвы мобильный телефон и деньги.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, злоумышленники украли 25 тыс. рублей. Об этом стало известно от самой пострадавшей, которая тут же после инцидента обратилась в полицию.

По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", подозреваемых задержали и против них завели уголовное дело. Если их вина будет доказана, то им грозит до 12 лет заключения.  

Полина ИВАНОВА
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