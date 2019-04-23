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В Москве произошел пожар в многоэтажке

Людей пришлось эвакуировать из горящего здания

В столице сгорела крыша одной 14-этажки 23 апреля. Из-за ветра покрытие обрушилось на балконы, в результате чего огонь разбушевался на одном из них. Горящие куски материала падали на землю и стоящий рядом с домом ресторан.

Как передает агентство РИА ФАН, пожарные быстро локализовали возгорание. Информации о пострадавших нет. 

Полина ИВАНОВА
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