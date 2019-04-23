Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Сыктывкаре женщина ограбила пенсионеров ради спасения голодающей семьи

Преступницей оказалась многодетная мать

Суд Сыктывкара приговорил 30-летнюю жительницу Брянской области, которая попалась на грабеже пожилых людей.

Как пишет "Федерал Пресс", женщина приехала в Сыктывкар, чтобы заработать денег для своей семьи. Она воспитывает троих детей, у одного из которых тяжелое хроническое заболевание.

В столице Коми она собиралась заниматься продажей одежды вместе со своей знакомой, но торговля не заладилась. Однажды, когда ее компаньоны обходили квартиры, предлагая людям товар, она долго не могла их дождаться на улице. Тогда женщина поднялась в квартиру и увидела, что она открыта. В тот момент хозяйка разговаривала с ее компаньоном и не обратила внимание на другую женщину.

По данным следствия, подсудимая незаметно прошла внутрь и выкрала оттуда 4 тысячи рублей и 150 долларов. Через неделю она повторила "трюк" в другой квартире, украв 7 тысяч рублей и золотые кольца.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Все из-за водки: раскрыта причина грандиозного поражения Порошенко

Израильский журналист поделился шокирующим откровением

Доллар рванет вверх перед майскими праздниками

Поддерживающие рубль факторы "выдохлись"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей