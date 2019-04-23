В Сыктывкаре женщина ограбила пенсионеров ради спасения голодающей семьи

Преступницей оказалась многодетная мать

Суд Сыктывкара приговорил 30-летнюю жительницу Брянской области, которая попалась на грабеже пожилых людей.



Как пишет "Федерал Пресс", женщина приехала в Сыктывкар, чтобы заработать денег для своей семьи. Она воспитывает троих детей, у одного из которых тяжелое хроническое заболевание.

В столице Коми она собиралась заниматься продажей одежды вместе со своей знакомой, но торговля не заладилась. Однажды, когда ее компаньоны обходили квартиры, предлагая людям товар, она долго не могла их дождаться на улице. Тогда женщина поднялась в квартиру и увидела, что она открыта. В тот момент хозяйка разговаривала с ее компаньоном и не обратила внимание на другую женщину.

По данным следствия, подсудимая незаметно прошла внутрь и выкрала оттуда 4 тысячи рублей и 150 долларов. Через неделю она повторила "трюк" в другой квартире, украв 7 тысяч рублей и золотые кольца.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.