Спасателям не удалось спасти жильца

В Центральном районе Северной столицы произошел страшный пожар в коммунальной квартире в ночь на 23 апреля. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание, которое возникло в одной из пяти комнат жилища.

Как сообщает агентство FlashNord, на месте происшествия работали 8 пожарных и 2 единицы техники. Очевидцы сообщили, что в огне погиб один мужчина, которому было 57 лет.