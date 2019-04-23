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В Центральном районе Северной столицы произошел страшный пожар в коммунальной квартире в ночь на 23 апреля. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание, которое возникло в одной из пяти комнат жилища.
Как сообщает агентство FlashNord, на месте происшествия работали 8 пожарных и 2 единицы техники. Очевидцы сообщили, что в огне погиб один мужчина, которому было 57 лет.
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