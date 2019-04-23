Происшествие парализовало движение

В городе Версаль, недалеко от знаменитого дворцово-паркового комплекса произошел страшный пожар. Начавшуюся было панику из-за страха повторения ситуации с Нотр-Дамом спецслужбы быстро устранили.

Как сообщает телеканал BFMTV, огонь, из-за которого все в округе заволокло дымом, вспыхнул в автомобильном магазине. Движение на улицах рядом с торговой точкой заторможено. Пожар тушат 80 человек и десятки спецмашин. По информации телеканала "МИР24", пострадавших нет.