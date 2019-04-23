Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Возле Версаля произошел пожар

Происшествие парализовало движение

В городе Версаль, недалеко от знаменитого дворцово-паркового комплекса произошел страшный пожар. Начавшуюся было панику из-за страха повторения ситуации с Нотр-Дамом спецслужбы быстро устранили.

Как сообщает телеканал BFMTV, огонь, из-за которого все в округе заволокло дымом, вспыхнул в автомобильном магазине. Движение на улицах рядом с торговой точкой заторможено. Пожар тушат 80 человек и десятки спецмашин. По информации телеканала "МИР24", пострадавших нет.  

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Все из-за водки: раскрыта причина грандиозного поражения Порошенко

Израильский журналист поделился шокирующим откровением

Доллар рванет вверх перед майскими праздниками

Поддерживающие рубль факторы "выдохлись"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей