Нибиру
- Москва на очереди: Нибиру атакует старинный русский город
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
253 новости
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло необычное ДТП
из-за того, что под дорожным полотном лопнула труба с горячей водой.
Как пишет FlashNord, в результате аварии кипяток вырвался наружу и залил в асфальт в тот момент, когда там находился городской автобус с пассажирами. Транспорт буквально провалился под землю, оказавшись в яме с кипятком.
На место срочно прибыли спасатели, которые вытащили людей из автобуса. К счастью, никто не пострадал.
Экс-глава Незалежной уверен, что Кремль сумеет договориться с Зеленским о прекращении бойни в Донбассе
ЧП, случившееся 60 лет назад, обрастает жуткими подробностями