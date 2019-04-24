Автобус с людьми попал в наполненную кипятком яму в Петербурге

Спасателям пришлось срочно вытаскивать пассажиров из "котла"

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло необычное ДТП из-за того, что под дорожным полотном лопнула труба с горячей водой.



Как пишет FlashNord, в результате аварии кипяток вырвался наружу и залил в асфальт в тот момент, когда там находился городской автобус с пассажирами. Транспорт буквально провалился под землю, оказавшись в яме с кипятком.

На место срочно прибыли спасатели, которые вытащили людей из автобуса. К счастью, никто не пострадал.