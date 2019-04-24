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Лежала в канаве с ледяной водой: в Подмосковье спасли старушку

Пожилую женщину нашли в тяжелом состоянии

Жительница Одинцово пропала вечером 22 апреля в окрестностях деревни Корытово Можайского округа, куда она приехала с мужем на дачу. На поиски 78-летней женщины отправились волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Всю ночь они прочесывали лес, чтобы найти старушку, но результата не было. Координатор поискового отряда Александр Щукин собирался привлекать конное подразделение, собирался связываться с владельцами квадрокоптеров.

Но тут потерявшуюся пенсионерку нашли. Она была в тяжелом состоянии, так как до 7:30 утра пролежала в канаве с ледяной водой. 

"Она быстро пришла в себя, начала отогреваться, разговаривала с нами и даже шутила",

– цитирует Щукина "Подмосковье сегодня"


Ксения АНДРЕЕВА
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