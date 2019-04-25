МЧС Москвы получило сообщение о заложенной бомбе в Арбитражном суде

Нибиру
- Москва на очереди: Нибиру атакует старинный русский город
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
254 новости
Столичное МЧС получило тревожный сигнал о том, что городской
Арбитражный суд заминирован.
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Елена Фортунатова.
"Поступило сообщение в МЧС о минировании здания суда. Спецслужбы сейчас продолжают работу на месте", – цитирует ее "Говорит Москва".
Как сообщает телеканал "360", всех людей эвакуировали из издания.
Лидер КНДР опоздал на полчаса на встречу с президентом России
Датское упрямство станет для проекта непреодолимым препятствием