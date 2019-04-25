МЧС Москвы получило сообщение о заложенной бомбе в Арбитражном суде

Из здания спешно эвакуировали людей

Столичное МЧС получило тревожный сигнал о том, что городской Арбитражный суд заминирован.



Об этом сообщила пресс-секретарь суда Елена Фортунатова.

"Поступило сообщение в МЧС о минировании здания суда. Спецслужбы сейчас продолжают работу на месте", – цитирует ее "Говорит Москва".

Как сообщает телеканал "360", всех людей эвакуировали из издания.