Чтобы достать пострадавших из машины, пришлось распилить ее кузов

Около села Синьково Дмитровского городского округа на 43-м километре трассы А108 лоб в лоб столкнулись "Рено" и КамАЗ. У иномарки лопнуло колесо, женщина-водитель не справилась с управлением. В результате машина выехала на встречку и врезалась в большегруз.

На помощь пострадавшим в аварии сразу же поспешили очевидцы. Затем за дело взялись спасатели. Пассажиров легковушки – 12-летнюю девочку и ее мать – настолько сильно зажало в салоне, что пришлось разрезать кузов, дабы их освободить. Обе остались живы, сообщает "Подмосковье сегодня".

Участниц ДТП отправили в больницу, где они прошли обследование.