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Мать и дочь чудом уцелели на трассе Подмосковья

Чтобы достать пострадавших из машины, пришлось распилить ее кузов

Около села Синьково Дмитровского городского округа на 43-м километре трассы А108 лоб в лоб столкнулись "Рено" и КамАЗ. У иномарки лопнуло колесо, женщина-водитель не справилась с управлением. В результате машина выехала на встречку и врезалась в большегруз. 

На помощь пострадавшим в аварии сразу же поспешили очевидцы. Затем за дело взялись спасатели. Пассажиров легковушки – 12-летнюю девочку и ее мать – настолько сильно зажало в салоне, что пришлось разрезать кузов, дабы их освободить. Обе остались живы, сообщает "Подмосковье сегодня".   

Участниц ДТП отправили в больницу, где они прошли обследование. 

Ксения АНДРЕЕВА
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