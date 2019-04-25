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В Москве возле подземки неизвестный открыл стрельбу, есть
погибшие.
Как сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах, ЧП случилось у входа на станцию "Новые Черемушки". Приехавшие на место полицейские нашли там тела двух человек.
"По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу, застрелив человека, после чего покончил с собой", – рассказал источник.
Издание Baza утверждает, что у одного из погибших при себе было удостоверение журналиста. Пока эта информация не получила подтверждения.
Убийца был вооружен наганом. Он выстрелил своей жертве в область поясницы.
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