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У метро в Москве прогремела стрельба. Подробности

Фото: мвд.рф
Погибли два человека

В Москве возле подземки неизвестный открыл стрельбу, есть погибшие.

Как сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах, ЧП случилось у входа на станцию "Новые Черемушки". Приехавшие на место полицейские нашли там тела двух человек.

"По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу, застрелив человека, после чего покончил с собой", – рассказал источник.

Издание Baza утверждает, что у одного из погибших при себе было удостоверение журналиста. Пока эта информация не получила подтверждения. 

Убийца был вооружен наганом. Он выстрелил своей жертве в область поясницы.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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