В Вологодской области мужчина хранил труп приятеля в подвале

Нибиру
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Дружеская посиделка с чрезмерным употреблением алкоголя закончилась трагически для 56-летнего жителя Вологодской области. После так называемого застолья мужчина, не имеющий своего дома, решил остаться у товарища и даже разлегся на диване.
Однако 71-летний хозяин был категорически против. Настойчивого гостя пришлось ударить кувалдой по голове, а труп спрятать в подвале, где он хранился несколько месяцев. Инцидент произошел в марте прошлого года, сообщает пресс-службаСУ СКР по региону.
"Преступление удалось раскрыть в августе 2018 года благодаря грамотно спланированным мероприятиям полиции при проверке оперативной информации о совершенном деянии в отношении лица, не имевшего постоянного места жительства и никем не разыскиваемого", – говорится в тексте.
Учитывая возраст злоумышленника, суд приговорил его к 6 с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, уточняет FlashNord.
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