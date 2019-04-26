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На шахте ЛНР произошел взрыв

Фото: www.globallookpress.com
Три человека погибло

В поселке Юрьевка Лутугинского района произошло ЧП на шахте "Схидкарбон", где работало 17 человек. Судьба 15 горняков остается неизвестной. Спасательные группы МЧС России прибыли на место происшествия и начали спасательные работы.

После первого взрыва, в результате которого обрушились две лавы, на шахте произошло еще несколько. Внутри образовались непроходимые завалы. Информацию о происшествии подтвердил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов, сообщает "Луганский информационный центр". 

Как передает telegram-канал Post Enot предварительной причиной взрыва считается утечка газа метана, однако спецслужбы выясняют, из-за чего случилась вспышка. Всю ночь с 25 на 26 апреля специальная комиссия составляла план по разбору завалов.

Как рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник помощь российского МЧС понадобилась, потому что в самопровозглашенной республике нет специального оборудования, передает ТАСС. 

Полина ИВАНОВА
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