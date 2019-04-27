Нибиру
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В Хабаровском крае на бывший военный аэродром упал учебно-тренировочный самолет.
"Упал самолет Як-18 в Хабаровском районе Хабаровского края... Есть погибшие, двое", –
рассказал ТАСС представитель краевого правительства. В администрации Хабаровского района уточнили, что самолет не загорелся и не нанес ущерба близлежащим поселкам.
По информации агентства, на борту разбившегося воздушного судна были руководитель легкомоторной компании и пассажир.
Сотрудники следственных органов начали проверку ЧП. По предварительной информации, на полет имелся необходимый пакет документов и согласований, сообщает "Федерал Пресс".
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