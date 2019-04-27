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В Москве загорелось здание Следственного комитета

ЧП могло произойти из-за короткого замыкания

Очевидцы сообщили о черных клубах дыма, вырывающихся из окон. По предварительным данным, огонь вспыхнул на втором этаже. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Пожар мог начаться из-за короткого замыкания. По последним данным, пламя удалось потушить до приезда пожарных.

"Здание строящееся. Произошло короткое замыкание под облицовочной плиткой", – рассказали в МЧС РИА Новости.

В результате ЧП никто не пострадал.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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