Нибиру
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Очевидцы сообщили о черных клубах дыма, вырывающихся из окон. По предварительным данным, огонь вспыхнул на втором этаже. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Пожар мог начаться из-за короткого замыкания. По последним данным, пламя удалось потушить до приезда пожарных.
"Здание строящееся. Произошло короткое замыкание под облицовочной плиткой", – рассказали в МЧС РИА Новости.
В результате ЧП никто не пострадал.
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