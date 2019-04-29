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Бывший глава предприятия Роскосмоса попал в СИЗО

Экс-начальник задержан по подозрению в хищении

Дмитрий Панов некогда исполнял обязанности гендиректора НПО "Техномаш", который входит в состав госкорпорации "Роскосмос". Несколько дней назад экс-глава  попал под подозрение.

А сегодня, 29 апреля, его арестовали по подозрению в хищении бюджетных денег. Речь идет о кругленькой сумме – более 400 млн рублей. Она предназначалась на реконструкцию стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Однако, по версии следствия, данные средства не были потрачены по назначению, передает РИА "Новости". Панов пробудет в СИЗО до 24 июня.

Ксения АНДРЕЕВА
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