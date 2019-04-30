Рейсовый автобус из Киева вылетел с трассы под Орлом. Подробности

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Серьезное ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Там столкнулись рейсовый автобус и "КамАЗ". Автобус вылетел в кювет, в результате пострадал 21 человек. Всего в салоне было 54 человека.
"В настоящий момент за медицинской помощью обратился 21 человек. У многих ушибы и порезы", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МВД по области.
Все пострадавшие – украинцы, отметили в ГУ МЧС.
Один из госпитализированных пассажиров – в тяжелом состоянии, рассказали агентству в Кромской центральной районной больнице.
В Сети появились фото с места аварии. Их публикует "Пятый канал".
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