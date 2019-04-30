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Рейсовый автобус из Киева вылетел с трассы под Орлом. Подробности

Пострадал 21 человек

Серьезное ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Там столкнулись рейсовый автобус и "КамАЗ". Автобус вылетел в кювет, в результате пострадал 21 человек. Всего в салоне было 54 человека.

"В настоящий момент за медицинской помощью обратился 21 человек. У многих ушибы и порезы", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МВД по области.

Все пострадавшие – украинцы, отметили в ГУ МЧС.

Один из госпитализированных пассажиров – в тяжелом состоянии, рассказали агентству в Кромской центральной районной больнице.

В Сети появились фото с места аварии. Их публикует "Пятый канал".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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