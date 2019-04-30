В Пятигорске загорелся рынок

Нибиру
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Сильный пожар начался в Пятигорске. Горят уже несколько павильонов, общая площадь составляет 2,4 тыс. кв. метров.
Пламя вспыхнуло в 9:10 в магазине с автомаслами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на краевой главк МЧС. На место уже прибыли пожарные. Есть угроза распространения огня. О пострадавших данных пока нет.
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