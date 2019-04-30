Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Пятигорске загорелся рынок

Есть угроза распространения

Сильный пожар начался в Пятигорске. Горят уже несколько павильонов, общая площадь составляет 2,4 тыс. кв. метров.

Пламя вспыхнуло в 9:10 в магазине с автомаслами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на краевой главк МЧС. На место уже прибыли пожарные. Есть угроза распространения огня. О пострадавших данных пока нет.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Устали все: французы заставят Европу снять санкции с России

В Париже в открытую заговорили об отмене ограничений

Не дошло: США усилят санкции против России

Москву заставят расплатиться за склоки в соцсетях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей