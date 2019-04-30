Ничто не предвещало проблем со здоровьем у бывшего лидера Италии

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был экстренно госпитализирован утром 30 апреля с острыми почечными коликами.

Об этом сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на окружение политика.

По их словам, Берлускони доставили в одну из больниц Милана на карете скорой помощи. Издание отмечает, он недавно был на осмотре у врачей, и у тех не возникло никакого беспокойстве по поводу здоровья бывшего премьера.

Отмечается, что Берлускони планируют скоро выписать.