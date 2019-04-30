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Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был экстренно госпитализирован утром 30 апреля с острыми почечными коликами.
Об этом сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на окружение политика.
По их словам, Берлускони доставили в одну из больниц Милана на карете скорой помощи. Издание отмечает, он недавно был на осмотре у врачей, и у тех не возникло никакого беспокойстве по поводу здоровья бывшего премьера.
Отмечается, что Берлускони планируют скоро выписать.
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