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Неожиданно: Берлускони попал в больницу

Сильвио Берлускони. Фото: www.globallookpress.com
Ничто не предвещало проблем со здоровьем у бывшего лидера Италии

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был экстренно госпитализирован утром 30 апреля с острыми почечными коликами.

Об этом сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на окружение политика.

По их словам, Берлускони доставили в одну из больниц Милана на карете скорой помощи. Издание отмечает, он недавно был на осмотре у врачей, и у тех не возникло никакого беспокойстве по поводу здоровья бывшего премьера.

Отмечается, что Берлускони планируют скоро выписать.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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