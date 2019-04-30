Жутко и странно: в Калининграде нашли мумии матери с сыном

Нибиру
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В одном из жилых домов Калининграда найдены мумифицированными женщина и ее несовершеннолетний сын.
Как сообщает региональный главк СК РФ, при осмотре трупов следователи не выявили признаков насильственной смерти. При этом состояние тел указывало на то, что они находились к квартире очень давно.
"Предположительно смерть обоих наступила в ноябре 2018 года", – говорится в сообщении ведомства.
От чего умерли мать и ее ребенок, установит судмедэкспертиза. Дело возбуждено по статье "Убийстве двух лиц, в том числе малолетнего".
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