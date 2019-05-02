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В Калужской области произошло страшное ДТП

Девять человек госпитализировали

В Калужской области столкнулись четыре автомобиля 2 мая, в четверг. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в другую машину, поменяв движение, они влетели в другие две.

Об аварии рассказал представитель УМВД по региону агентству РИА Новости.

В результате ДТП пострадали трое взрослых и шестеро детей, которых доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. 

Полина ИВАНОВА
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