Девять человек госпитализировали

В Калужской области столкнулись четыре автомобиля 2 мая, в четверг. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в другую машину, поменяв движение, они влетели в другие две.

Об аварии рассказал представитель УМВД по региону агентству РИА Новости.

В результате ДТП пострадали трое взрослых и шестеро детей, которых доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.