Все в огне: в Кургане взорвался газ в доме

Пострадавших госпитализировали

В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон 3 мая. В результате возник пожар, а огонь перекинулся на соседние жилые постройки. Спасателям пришлось использовать вертолет, чтобы потушить возгорание.

Как сообщает Telegram-канал "Говорит Москва", огонь еще сохраняется. Два человека получили травмы, их отправили в больницу.