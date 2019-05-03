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Все в огне: в Кургане взорвался газ в доме

Пострадавших госпитализировали

В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон 3 мая. В результате возник пожар, а огонь перекинулся на соседние жилые постройки. Спасателям пришлось использовать вертолет, чтобы потушить возгорание.

Как сообщает Telegram-канал "Говорит Москва", огонь еще сохраняется. Два человека получили травмы, их отправили в больницу. 

Полина ИВАНОВА
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