Все в огне: в Кургане взорвался газ в доме

Нибиру
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В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон 3 мая. В результате возник пожар, а огонь перекинулся на соседние жилые постройки. Спасателям пришлось использовать вертолет, чтобы потушить возгорание.
Как сообщает Telegram-канал "Говорит Москва", огонь еще сохраняется. Два человека получили травмы, их отправили в больницу.
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