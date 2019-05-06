С пассажирским лайнером из Крыма в Москву прервалась связь

Нибиру
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За прошедшие сутки случилось второе ЧП с пассажирским самолетом, пишут СМИ.
Радиосвязь прервалась с воздушным судном, летевшим из Крыма в Москву.
"Самолет А-320 "Аэрофлота", выполняющий рейс из Симферополя в Москву, подал экстренный сигнал ответчика 7700 о потере радиосвязи",
– сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
В ситуации разбираются авиадиспетчеры. Подробностей пока нет, отмечается в материале.
Судя по онлайн-табло аэропорта, рейс в Шереметьево вылетел с часовой задержкой – в 16.26.
Тем временем представители авиакомпании опровергли данные о потере радиосвязи, передает информагентство.
"Мы опровергаем эту информацию. Никакой потери радиосвязи с самолетом не было", – говорится в сообщении.
В списке жертв есть дети. Большинство умерших находились в хвосте самолета "Москва-Мурманск"
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