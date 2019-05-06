Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С пассажирским лайнером из Крыма в Москву прервалась связь

Фото: pixabay.com
Рейс вылетел из Симферополя

За прошедшие сутки случилось второе ЧП с пассажирским самолетом, пишут СМИ.

Радиосвязь прервалась с воздушным судном, летевшим из Крыма в Москву.

 "Самолет А-320 "Аэрофлота", выполняющий рейс из Симферополя в Москву, подал экстренный сигнал ответчика 7700 о потере радиосвязи",

сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

В ситуации разбираются авиадиспетчеры. Подробностей пока нет, отмечается в материале.

Судя по онлайн-табло аэропорта, рейс в Шереметьево вылетел с часовой задержкой – в 16.26.

Тем временем представители авиакомпании опровергли данные о потере радиосвязи, передает информагентство.

 "Мы опровергаем эту информацию. Никакой потери радиосвязи с самолетом не было", – говорится в сообщении.


Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Страшная трагедия в Шереметьеве: в катастрофе погибли более 40 человек

В списке жертв есть дети. Большинство умерших находились в хвосте самолета "Москва-Мурманск"

"Ответка за зло": взбесившиеся украинцы радуются из-за погибших в самолете РФ

Пользователи Сети, проживающие в Незалежной, не скупятся на негативные отзывы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей