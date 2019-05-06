С пассажирским лайнером из Крыма в Москву прервалась связь

Рейс вылетел из Симферополя

За прошедшие сутки случилось второе ЧП с пассажирским самолетом, пишут СМИ.

Радиосвязь прервалась с воздушным судном, летевшим из Крыма в Москву.

"Самолет А-320 "Аэрофлота", выполняющий рейс из Симферополя в Москву, подал экстренный сигнал ответчика 7700 о потере радиосвязи",

– сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

В ситуации разбираются авиадиспетчеры. Подробностей пока нет, отмечается в материале.

Судя по онлайн-табло аэропорта, рейс в Шереметьево вылетел с часовой задержкой – в 16.26.

Тем временем представители авиакомпании опровергли данные о потере радиосвязи, передает информагентство.

"Мы опровергаем эту информацию. Никакой потери радиосвязи с самолетом не было", – говорится в сообщении.





