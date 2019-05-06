Загорелась одна из башен в "Москва-Сити"

Нибиру
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Пожарную тревогу объявили в башне "Город столиц".
Людей экстренно вывели на улицу. Охрана при этом сообщила, что тревога не учебная. Об этом пишет телеграм-канал "Московские новости". Подробностей пока не приводится.
Информации о пострадавших не поступало. Официально информацию о пожаре еще не подтвердили.
В списке жертв есть дети. Большинство умерших находились в хвосте самолета "Москва-Мурманск"
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