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Загорелась одна из башен в "Москва-Сити"

Фото: www.globallookpress.com
Людей срочно эвакуировали

Пожарную тревогу объявили в башне "Город столиц".

Людей экстренно вывели на улицу. Охрана при этом сообщила, что тревога не учебная. Об этом пишет телеграм-канал "Московские новости". Подробностей пока не приводится.

Информации о пострадавших не поступало. Официально информацию о пожаре еще не подтвердили.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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