В Якутии пьяный мужчина убил знакомую за ее медлительность

Женщина замешкалась перед тем, как пустить гостя в квартиру

Якутский суд рассмотрит дело местного жителя, который зарезал женщину за то, что она долго не открывала ему дверь.



Убийство произошло в ноябре прошлого года. Будучи уже изрядно пьяным, мужчина пошел к своим знакомым собутыльникам, чтобы продолжить пьянку у них дома. Поскольку дело происходило ночью, хозяева квартиры спали, и когда прозвучал звонок в дверь, женщине потребовалось время, чтобы открыть дверь внезапному гостю. Хозяин же остался спать.

Как пишет ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, когда обвиняемому открыли дверь, он с порога принялся ругаться, затем достал нож и ударил женщину в грудь. От удара она скончалась на месте. Мужчина попытался убить и ее супруга, ударив его пять раз. Чтобы как-то замести следы, он инсценировал ограбление, yо в итоге его все равно вычислили.

Обнаружить убийцу удалось благодаря тому, что супруг жертвы все-таки выжил и смог обо всем рассказать полицейским, пишет "Федерал Пресс".