В Балтийском море утонул дайвер

Мужчина погиб на глазах у старшего брата

Трагедия произошла в районе поселка Приморье в ночь на 6 мая. Там тренировал погружение в воду с маской и трубкой 27-летний мужчина.

Процесс контролировал его старший брат, но не усмотрел за "учеником". В результате начинающий дайвер из Зеленоградска не смог выплыть на поверхность Балтийского моря, несмотря на близость к берегу, передает пресс-служба СУ СКР по Калининградской области.

"Тело погибшего из воды извлек брат, он же и вызвал на место происшествия медиков и сотрудников правоохранительных органов",

– говорится в сообщении.



По данному факту проводится проверка, уточняет FlashNord. Следов насильственной смерти на теле утопленника не обнаружено.







