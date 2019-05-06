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В Балтийском море утонул дайвер

Мужчина погиб на глазах у старшего брата

Трагедия произошла в районе поселка Приморье в ночь на 6 мая. Там тренировал погружение в воду с маской и трубкой 27-летний мужчина.

Процесс контролировал его старший брат, но не усмотрел за "учеником". В результате начинающий дайвер из Зеленоградска не смог выплыть на поверхность Балтийского моря, несмотря на близость к берегу, передает пресс-служба СУ СКР по Калининградской области. 

"Тело погибшего из воды извлек брат, он же и вызвал на место происшествия медиков и сотрудников правоохранительных органов", 

говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, уточняет FlashNord. Следов насильственной смерти на теле утопленника не обнаружено. 



Ксения АНДРЕЕВА
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