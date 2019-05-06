Пенсионерка в Подмосковье ввязалась в драку

Началось все с замечания хулиганам

Последнее деяние банды подростков, которые намеренно занимаются вредительством, переполнило чашу терпения жителей подмосковных Клинов. Ребята разбили около подъезда стеклянные бутылки, за что их отругала пенсионерка.

Молодежь в долгу не осталась – в ответ на пожилую женщину посыпался отборный мат. В перепалку вступил один из прохожих, приказав хамской группировке убрать осколки.

Но не тут-то было. Кто-то из "бравой" компании нацелился перцовым баллончиком, но промахнулся. Подростки бросились на утек, заступник ушел домой, рассказала очевидица. Однако инцидент был не исчерпан.

"Когда сосед вышел из подъезда, подростки его поджидали. Сосед хотел схватить одного и вызвать полицию, но на него налетела целая толпа, продолжая брызгать из баллончика",

– пояснила свидетельница в беседе с корреспондентом "Подмосковье сегодня".

Терпение жителей лопнуло, они намерены обратиться в полицию.



