В Мурманской области рухнул самолет

Нибиру
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В Мончегорске Мурманской области упал самолет. На место происшествия выехал начальник местного пожарно-спасательного гарнизона. Информации о пострадавших пока нет.
О происшествии сообщили в региональном управлении МЧС агентству ТАСС. Подробности аварии уточняются.
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