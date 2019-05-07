В ДТП в Башкирии погибли три человека

Среди жертв оказалась супружеская пара

В Мелеузовском районе республики Башкирия произошла авария с участием двух легковых авто – "Шевроле" и "семерки". В результате происшествия скончались мужчина и женщина.

Как пишет "ФедералПресс" со ссылкой на начальника регионального УГИБДД Динара Гильмутдинова, машины столкнулись на подъезде к городу Салавату. "Шевроле", за рулем которого сидел 44-летний мужчина, врезался в авто, в котором находились 69-летний пенсионер и его жена.

Водитель "семерки" умер на месте, его супруга скончалась в больнице. Водитель "Шевроле" также погиб. Отмечается, что с ним в салоне был шестилетний сын, он госпитализирован.