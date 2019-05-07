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В Подмосковье расстреляли бизнесмена

Нападение на предпринимателя попало на видео

В подмосковном городе Балашиха днем неизвестный напал на 30-летнего бизнесмена Дмитрия Сарова. Покушение на мужчину засняла камера видеонаблюдения.

Видеоролик опубликовал telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как неизвестный подходит сзади к Сарову и с расстояния в несколько метров начинает в него стрелять. Предпринимателю удается спастись от него бегством. По данным Baza, мужчина получил семь пуль и потерял сознание, но все-таки выжил.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии в одной из городских больниц. Стрелок попал ему в руки и ноги. Издание также утверждает, что нападавший обстрелял и жену Сарова, нов кадр этот момент не попал.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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