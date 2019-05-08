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В Дмитрове мотоциклист врезался в фуру

Мужчину отправили в больницу в критическом состоянии

Противостояние большегруза и железного коня практически не оставила шансов водителю последнего. В результате ДТП в подмосковном Дмитрове его откинуло на несколько метров от транспортного средства. 

Прибывшая на место происшествия скорая отвезла мужчину в местную больницу, где он находится в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, столкновение произошло настолько быстро, что люди не успели среагировать, передает "Подмосковье сегодня".   


Ксения АНДРЕЕВА
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