В Дмитрове мотоциклист врезался в фуру

Мужчину отправили в больницу в критическом состоянии

Противостояние большегруза и железного коня практически не оставила шансов водителю последнего. В результате ДТП в подмосковном Дмитрове его откинуло на несколько метров от транспортного средства.

Прибывшая на место происшествия скорая отвезла мужчину в местную больницу, где он находится в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, столкновение произошло настолько быстро, что люди не успели среагировать, передает "Подмосковье сегодня".



