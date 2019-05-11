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Проблема с шасси: "Боинг" с российскими туристами вернулся в аэропорт

Фото: www.globallookpress.com
Лайнер летел из Вьетнама в Новокузнецк

Самолет Boeing 767-300 с россиянами на борту около четырех часов кружил над аэропортом Камрани, вырабатывая топливо.

У лайнера авиакомпании AzurAir, выполнявшего чартерный рейс из Вьетнама в Новокузнецк, после взлета возникли проблемы с шасси – спустило колеса. Экипаж решил возвращаться в воздушную гавань.

К счастью, посадка прошла успешно, никто не пострадал, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник. Случившееся информагентству подтвердил один из пассажиров.

Сейчас туроператор улаживает вопрос с расселением людей в гостиницы. Пассажиры ждут в одном из терминалов.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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