Пассажирский "Боинг" совершил жесткую посадку в Оренбурге

Рейс прибыл из Москвы

Обратный вылет задержали на неопределенное время. О пострадавших не сообщается.

Совершивший жесткую посадку Boeing 737 авиакомпании Nordwind сейчас стоит на перроне. Покинуть аэропорт он должен был в 12:10 по местному времени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании Игоря Александрова.

Он отметил, что "все перестраховываются" после трагедии в Шереметьеве. В столицу отправят информацию со средств инструментального контроля, заявил Александров.