Пассажирский "Боинг" совершил жесткую посадку в Оренбурге

Нибиру
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Обратный вылет задержали на неопределенное время. О пострадавших не сообщается.
Совершивший жесткую посадку Boeing 737 авиакомпании Nordwind сейчас стоит на перроне. Покинуть аэропорт он должен был в 12:10 по местному времени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании Игоря Александрова.
Он отметил, что "все перестраховываются" после трагедии в Шереметьеве. В столицу отправят информацию со средств инструментального контроля, заявил Александров.
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