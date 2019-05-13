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Вооруженный школьник взял в заложники учеников в Казани

Фото: www.globallookpress.com
На место срочно отправлены экстренные службы

В одной из казанских гимназий произошло ЧП.

Как сообщает Life Shot, один из учащихся заведения вошел в здание с пистолетом и взял в заложники людей.

Сейчас около учебного заведения находятся службы экстренного реагирования.

Захватчика задержали, сейчас с ним работают полицейские. Однако пока официального подтверждения этому нет. МВД отказалось от комментариев, передает "Говорит Москва". В гимназии признали, что на территории школы действительно произошло ЧП. По словам представителя заведения, опасности для учащихся больше нет.

"Меры были приняты",

– сказали в гимназии.

Как выяснилось, инцидент произошел прямо во время занятия. Подросток немного опоздал на урок литературы и, войдя в класс, он с порога начал вести себя агрессивно, размахивая пистолетом. Что заставило его пойти на это, сейчас выясняют полицейские.

Примечательно, что в самой гимназии молодого человека описали с положительной стороны.

Как отмечает telegram-канал "Медиакиллер", гимназия, где произошло ЧП, входит в сотню лучших школ страны. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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