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В одной из казанских гимназий произошло ЧП.
Как сообщает Life Shot, один из учащихся заведения вошел в здание с пистолетом и взял в заложники людей.
Сейчас около учебного заведения находятся службы экстренного реагирования.
Захватчика задержали, сейчас с ним работают полицейские. Однако пока официального подтверждения этому нет. МВД отказалось от комментариев, передает "Говорит Москва". В гимназии признали, что на территории школы действительно произошло ЧП. По словам представителя заведения, опасности для учащихся больше нет.
"Меры были приняты",
– сказали в гимназии.
Как выяснилось, инцидент произошел прямо во время занятия. Подросток немного опоздал на урок литературы и, войдя в класс, он с порога начал вести себя агрессивно, размахивая пистолетом. Что заставило его пойти на это, сейчас выясняют полицейские.
Примечательно, что в самой гимназии молодого человека описали с положительной стороны.
Как отмечает telegram-канал "Медиакиллер", гимназия, где произошло ЧП, входит в сотню лучших школ страны.
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