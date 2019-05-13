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Олимпийская чемпионка трагически ушла из жизни

Фото: www.globallookpress.com
Клара Гусева погибла под колесами автомобиля

Звезду конькобежного спорта 1960 г. Клару Гусеву сбила машина. Все усилия врачей были тщетны, 82-летняя олимпийская чемпионка умерла.

Печальную новость сообщил председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин. Он принес соболезнования семье спортсменки.

"Это большая утрата для всех нас",

подчеркнул он в беседе с РИА "Новости". Информация о том, где и когда пройдут прощание и похороны, появится позже.

Триумф Клары Гусевой состоялся на Олимпийских играх в американском Скво-Вэлли в 1960 году. Тогда советской спортсменке не было равных на дистанции 1 тыс. м, которую она пробежала за 1 минуту 34 секунды, установив новый олимпийский рекорд, отмечает URA.RU.  

Ксения АНДРЕЕВА
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