На пожаре в Подмосковье пострадал ребенок

Нибиру
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В одной из квартир на улице Крупской в Лобне загорелся гироскутер. Пожар потушили оперативно, однако находившийся в помещении ребенок успел надышаться угарным газом. Пострадавшего отправили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь медики.
"На данный момент состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой",
– рассказали корреспонденту "Подмосковье сегодня" в областном Минздраве.
Почему загорелся данный мини-сигвей, уточняют специалисты. Среди возможных причин – короткое замыкание. Ведь ахиллесова пята устройств – некачественная сборка и внутренняя спайка.
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