На пожаре в Подмосковье пострадал ребенок

Малыш надышался угарным газом

В одной из квартир на улице Крупской в Лобне загорелся гироскутер. Пожар потушили оперативно, однако находившийся в помещении ребенок успел надышаться угарным газом. Пострадавшего отправили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь медики.

"На данный момент состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой",

– рассказали корреспонденту "Подмосковье сегодня" в областном Минздраве.

Почему загорелся данный мини-сигвей, уточняют специалисты. Среди возможных причин – короткое замыкание. Ведь ахиллесова пята устройств – некачественная сборка и внутренняя спайка.