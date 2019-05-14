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Странное дело: скандальная свидетельница Кокорина и Мамаева разбилась на отдыхе

Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
Незадолго до несчастного случая девушка намекнула на проблемы в жизни

Одна из самых ярких участников уголовного дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева – Екатерина Бобкова – попала в беду. Жизнь девушки находится под угрозой в результате несчастного случая.

Инцидент с Бобковой произошел 10 мая в Праге, куда она уехала отмечать День Победы.  Девушка развлекалась на вечеринке в компании мужчин и вышла на балкон покурить. Как пишет telegram-канал Baza со ссылкой на местную полицию, девушка потянулась за сигаретой и сорвалась вниз с четвертого этажа. 

При падении она получила серьезные травмы, в том числе переломы. Как уточняет "Московский комсомолец", врачи диагностировали перелом таза, ребер, контузию легких и внутричерепное кровоизлияние. Сутки спустя ей сделали операцию и ввели в искусственную кому.

Полиция подозревает, что Бобкова упала из-за того, что приняла вместе с алкоголем антидепрессанты, что может говорить о ее неустойчивой психики. Интересно, что за несколько недель до произошедшего она выложила в своем Instagram фото, где она лежит на земле после падения с высоты. В посте она намекнула на то, что в ее жизни не все ладно.

Екатерина Бобкова проходила по делу Кокорина и Мамаева в качестве свидетеля. Именно она улеглась в машине водителя Виталия Соловчука, чем вызвала его возмущение и дальнейший конфликт со спортсменами. 

На суде она рассказала, что драку спровоцировал сам водитель, оскорбивший Кокорина и Мамаева. Также она заявляла, что конфликт спортсменов с чиновником Денисом Паком произошел после того, как тот обматерил их.

Во время судебных слушаний девушка запомнилась еще и тем, что в ответ на вопрос о близости с Александром Кокориным заявила, что является лесбиянкой.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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