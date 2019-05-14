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СМИ: самолет "Аэрофлота" идет на экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево"

Фото: www.globallookpress.com
Пилоты рейса подали сигнал бедствия

Авиалайнер Boeing-747 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Калининграда в Москву, готовится к экстренной посадке. 

Об этом сообщает Flashnord со ссылкой на источник в аэропорту "Шереметьево".

По его словам, после вылета диспетчеры потеряли связь с бортом. В тот момент самолет находился в воздушных границах Белоруссии.

По данным Mash, в полете самолет подал сигнал бедствия. Однако, вскоре ситуация вернулась в норму. Рейс выполняется в штатном режиме.

Как оказалось, пилоты подали сигнал бедствия по просьбе белорусских диспетчеров, чтобы протестировать систему. Об этом сообщает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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