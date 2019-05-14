У самолета "ЮТэйр" произошла поломка в полете

Проблема возникла с шасси

Авиалайнер авиакомпании "ЮТэйр" вынужден вернуться в аэропорт "Внуково" из-за неисправности.

Об этом рассказал источник РИА "Новости" в аэропорту.

По его словам, в полете у самолета вскрылась проблема с шасси. Сейчас пилоты вырабатывают топливо, чтобы совершить аварийную посадку.

Как уточняет Тelegram-канал AviachatChannel, пилоты рейса Москва – Милан не смогли убрать шасси. Тем не менее посадка планируется в штатном режиме, хотя во "Внуково" приведены в готовность экстренные службы.

Самолет благополучно сел, никто из 109 пассажиров не пострадал, пишет LIFE SHOT.